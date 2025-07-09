Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли, 7 пострадали в крупной автоаварии в Подмосковье

Два человека погибли и 8 пострадали в крупной автокатастрофе в Зарайском муниципальном округе Московской области.

Два человека погибли и 8 пострадали в крупной автокатастрофе в Зарайском муниципальном округе Московской области. Авария произошла в ночь на среду.

Как стало известно «МК», около 1.00 на 18-м километре дороги Луховицы — «М-5» 26-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Хендэ».

В результате столкновения погибли водитель «БМВ» и 10-летний пассажир «Хендэ». Травмы получили водитель и семеро пассажиров «Хендэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По информации Госавтоинспекции Московской области, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.