Два человека погибли, 7 пострадали в крупной автоаварии в Подмосковье

Два человека погибли и 8 пострадали в крупной автокатастрофе в Зарайском муниципальном округе Московской области. Авария произошла в ночь на среду.
Как стало известно «МК», около 1.00 на 18-м километре дороги Луховицы — «М-5» 26-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Хендэ».
В результате столкновения погибли водитель «БМВ» и 10-летний пассажир «Хендэ». Травмы получили водитель и семеро пассажиров «Хендэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.
По информации Госавтоинспекции Московской области, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.