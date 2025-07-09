Против руководителя дорожной службы Красноярска возбудили дело

Как сообщили РИА «Новости», свидетелем по данному делу проходит первый заместитель главы мэра Красноярска Александр Мацак. Ранее его отвезли на допрос. «По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля», — сообщили агентству в правоохранительных органах.