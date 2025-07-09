Пострадавший после атаки ВСУ на курский пляж ребенок находится в тяжелом состоянии

Ранее Хинштейн сообщил, что число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Он также выразил соболезнования семье погибшего росгвардейца и пообещал представить его к государственной награде.