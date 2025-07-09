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Пострадавший после атаки ВСУ на курский пляж ребенок находится в тяжелом состоянии

Трое пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курский пляж, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 9 июля, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Трое пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курский пляж, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 9 июля, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

— Успел поговорить с ранеными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают все возможное и невозможное, чтобы поставить своих пациентов на ноги! При необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

При этом очевидцы утверждают, что пятилетний ребенок попытался закрыть собой маму. У них тяжелые ожоги, сейчас ребенок в реанимации. Его вместе с мамой будут переводить в столичную больницу.

Ранее Хинштейн сообщил, что число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Он также выразил соболезнования семье погибшего росгвардейца и пообещал представить его к государственной награде.

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