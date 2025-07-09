Мужчина и 10-летний ребенок погибли в ДТП с BMW и микроавтобусом в Подмосковье

В Подмосковье в результате столкновения BMW и микроавтобуса погибли мужчина и 10-летний ребенок, еще восемь человек получили травмы. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в региональном управлении МВД.
— Сегодня примерно в 01:00 на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 “Урал” — Зарайск» произошло дорожно-транспортное происшествие, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус марки «Хендэ». От полученных травм он скончался на месте, также погиб один из пассажиров микроавтобуса — 10-летний ребенок.
Водитель и семеро пассажиров микроавтобуса, включая шестерых детей в возрасте от восьми до 17 лет, были госпитализированы. В МВД устанавливают все обстоятельства аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал Подмосковной полиции.
Ранее Серпуховский городской суд вынес приговор водителю грузового автомобиля, устроившего ДТП с участием 11 автомобилей. В результате массовой аварии погибли три человека.