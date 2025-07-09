Пятилетний мальчик пытался спасти маму от атак ВСУ на пляже в Курской области

Все пострадавшие были успешно прооперированы.
Шесть человек, пострадавших при атаке ВСУ на пляже в Курске, были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. Об их состоянии рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.
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«Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Среди раненых — трое находятся в тяжелом состоянии, включая пятилетнего ребенка. Все пострадавшие были успешно прооперированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает, но состояние некоторых пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое. В случае необходимости к лечению подключат специалистов из федеральных медицинских центров.
Особое внимание Хинштейн уделил истории пятилетнего Анатолия, который в момент атаки закрыл собой свою маму. Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации. В ближайшее время его вместе с мамой планируют перевезти на лечение в Москву. Еще одним раненым оказался молодой человек, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Услышав крики женщин и ребенка, он бросился на помощь, но в этот момент произошел взрыв боеприпаса.