Пятилетний мальчик пытался спасти маму от атак ВСУ на пляже в Курской области

Особое внимание Хинштейн уделил истории пятилетнего Анатолия, который в момент атаки закрыл собой свою маму. Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации. В ближайшее время его вместе с мамой планируют перевезти на лечение в Москву. Еще одним раненым оказался молодой человек, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Услышав крики женщин и ребенка, он бросился на помощь, но в этот момент произошел взрыв боеприпаса.