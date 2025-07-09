В Подмосковье мальчик погиб при столкновении BMW с микроавтобусом

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, как и находящийся в микроавтобусе 10-летний мальчик. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние в возрасте от 8 до 17 лет.