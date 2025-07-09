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В Подмосковье мальчик погиб при столкновении BMW с микроавтобусом

В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

В Подмосковье в аварии с участием легкового автомобиля BMW и микроавтобуса погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок. Об этом рассказали в полиции региона 9 июля.

«Сегодня примерно в 01:00 на 18-м километре автодороги “Луховицы — М-5 “Урал” — Зарайск” произошло дорожно-транспортное происшествие», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, 26-летний водитель BMW совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с микроавтобусом марки Honda.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, как и находящийся в микроавтобусе 10-летний мальчик. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние в возрасте от 8 до 17 лет.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и детали случившегося.

Ранее сообщалось, что автобус с футболистками сборной Уэльса попал в аварию накануне матча Евро.