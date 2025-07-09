На Украине умер автор музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в Украинскую ССР. Поклад получил музыкальное образование и начал творческую карьеру, став одним из ведущих композиторов Украины. Наибольшую известность Покладу принесла музыка к культовой серии мультфильмов «Казаки», любимой несколькими поколениями зрителей. Композитор также написал музыку к ряду фильмов, мюзиклов и более 150 песен, многие из которых стали популярными в СССР и на постсоветском пространстве.