Мужчину и женщину извлекли мертвыми из водоемов в Башкирии

В Башкирии произошли два трагических случая на воде. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
В Дюртюлинском районе возле деревни Казы-Ельдяк на озере Казы-Куль, по свидетельствам очевидцев, 46-летний мужчина пытался переплыть озеро, но не смог достичь берега. На следующий день его тело было обнаружили рыбаки. Труп вытащили из воды водолазы.
В этот же день в Туймазинском районе у села Нижнетроицкий местные жители обнаружили в реке Кидаш тело погибшей женщины. Известно, что она была в одежде. Спасатели извлекли тело, личность погибшей устанавливается.
По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия. МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, избегать одиночного купания и не заплывать в незнакомых местах.
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано два происшествия на водных объектах, ликвидировано 17 пожаров и зафиксировано три ДТП.
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