Полиция расследует попытку похищения ребёнка в Пермском крае

Полиция в Березниках проводит проверку информации о попытке похищения 9-летней девочки, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как ранее рассказала perm.aif.ru Дарья, мама ребёнка, 7 июля к её дочери на улице подошла незнакомка, назвала девочку по имени, схватила за руку и попыталась увести. На следующий день ту же женщину снова заметили возле дома, где живёт семья, а после и около школы. Дарья обратилась в полицию.
В краевом ГУ МВД perm.aif.ru сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мама ребёнка в разговоре с perm.aif.ru 9 июля подтвердила, что правоохранительные органы ведут работу.