Полиция расследует попытку похищения ребёнка в Пермском крае

Как ранее рассказала perm.aif.ru Дарья, мама ребёнка, 7 июля к её дочери на улице подошла незнакомка, назвала девочку по имени, схватила за руку и попыталась увести. На следующий день ту же женщину снова заметили возле дома, где живёт семья, а после и около школы. Дарья обратилась в полицию.