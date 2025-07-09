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Полиция расследует попытку похищения ребёнка в Пермском крае

Неизвестная женщина схватила девочку на улице и попыталась увести.

Полиция в Березниках проводит проверку информации о попытке похищения 9-летней девочки, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как ранее рассказала perm.aif.ru Дарья, мама ребёнка, 7 июля к её дочери на улице подошла незнакомка, назвала девочку по имени, схватила за руку и попыталась увести. На следующий день ту же женщину снова заметили возле дома, где живёт семья, а после и около школы. Дарья обратилась в полицию.

В краевом ГУ МВД perm.aif.ru сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мама ребёнка в разговоре с perm.aif.ru 9 июля подтвердила, что правоохранительные органы ведут работу.