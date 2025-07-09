Хинштейн: трое раненных при атаке ВСУ на курский пляж в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Шесть пострадавших были доставлены в Курскую областную больницу. людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — проинформировал чиновник, навестив курян ночью.
Среди сильно пострадавших — пятилетний мальчик, который во время атаки пытался закрыть собой маму. Ребенок находится в реанимации с тяжелыми ожогами, его готовят к переводу в Москву.
Украинские войска ударили по курскому пляжу «Городской» накануне, 8 июля. Три человека погибли, еще семь получили различные ранения.
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