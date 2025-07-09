Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: трое раненных при атаке ВСУ на курский пляж в тяжелом состоянии

Среди сильно пострадавших — пятилетний мальчик.

Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Шесть пострадавших были доставлены в Курскую областную больницу. людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — проинформировал чиновник, навестив курян ночью.

Среди сильно пострадавших — пятилетний мальчик, который во время атаки пытался закрыть собой маму. Ребенок находится в реанимации с тяжелыми ожогами, его готовят к переводу в Москву.

Украинские войска ударили по курскому пляжу «Городской» накануне, 8 июля. Три человека погибли, еще семь получили различные ранения.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше