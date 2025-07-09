«Настоящий мужчина»: Пятилетний мальчик Толя закрыл собой маму при атаке ВСУ на пляж в Курске

В Курске пятилетний мальчик проявил недетское мужество во время обстрела пляжа украинскими боевиками. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, ребёнок закрыл собой свою мать при атаке.
Со слов очевидцев, маленький Анатолий, не раздумывая, бросился защищать самого близкого человека. Несмотря на юный возраст, мальчик не растерялся в экстремальной ситуации. В результате инцидента ребёнок получил тяжёлые ожоги и сейчас находится в реанимационном отделении.
Хинштейн отметил, что Толю вместе с матерью планируют перевести на лечение в одну из московских больниц.
«Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — написал он в Telegram.
Напомним, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Врио губернатора уточнил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.