Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Настоящий мужчина»: Пятилетний мальчик Толя закрыл собой маму при атаке ВСУ на пляж в Курске

Хинштейн: Пятилетний мальчик защитил мать при обстреле пляжа в Курске.

Источник: Комсомольская правда

В Курске пятилетний мальчик проявил недетское мужество во время обстрела пляжа украинскими боевиками. По информации врио губернатора региона Александра Хинштейна, ребёнок закрыл собой свою мать при атаке.

Со слов очевидцев, маленький Анатолий, не раздумывая, бросился защищать самого близкого человека. Несмотря на юный возраст, мальчик не растерялся в экстремальной ситуации. В результате инцидента ребёнок получил тяжёлые ожоги и сейчас находится в реанимационном отделении.

Хинштейн отметил, что Толю вместе с матерью планируют перевести на лечение в одну из московских больниц.

«Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — написал он в Telegram.

Напомним, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Врио губернатора уточнил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше