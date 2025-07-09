«Настоящий мужчина»: Пятилетний мальчик Толя закрыл собой маму при атаке ВСУ на пляж в Курске

«Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — написал он в Telegram.