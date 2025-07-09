В самарском аэропорту «Курумоч» изъяли 532,3 кг опасных продуктов

За июнь 2025 года на таможенном контроле аэропорта Курумоч выявлено 236 случаев попытки незаконного ввоза растительной продукции; сотрудники Россельхознадзора конфисковали 532 кг фруктов, орехов и зелени у пассажиров рейсов из Средней Азии и Закавказья.
Выявленные нарушения:
Ввоз без фитосанитарных сертификатов;
Наличие карантинных объектов;
Попытка провоза в ручной клади.
Статистика за первое полугодие:
Общий вес изъятий: 4,8 тонны;
Количество партий: более 1900;
Основные страны-поставщики: Таджикистан; Узбекистан; Грузия.
Обнаруженные вредители:
Зерновки в бобовых культурах (8 случаев);
Повилика в семенах (2 случая);
Калифорнийская щитовка в яблоках (1 случай).
Вся продукция с признаками заражения уничтожена в соответствии с фитосанитарными нормами РФ; ведомство напоминает о необходимости оформления сопроводительных документов при перевозке растительных грузов.
По данным Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.
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