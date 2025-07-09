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В самарском аэропорту «Курумоч» изъяли 532,3 кг опасных продуктов

За июнь 2025 года на таможенном контроле аэропорта Курумоч выявлено 236 случаев попытки незаконного ввоза растительной продукции; сотрудники Россельхознадзора конфисковали 532 кг фруктов, орехов и зелени у пассажиров рейсов из Средней Азии и Закавказья.

За июнь 2025 года на таможенном контроле аэропорта Курумоч выявлено 236 случаев попытки незаконного ввоза растительной продукции; сотрудники Россельхознадзора конфисковали 532 кг фруктов, орехов и зелени у пассажиров рейсов из Средней Азии и Закавказья.

Выявленные нарушения:

Ввоз без фитосанитарных сертификатов;

Наличие карантинных объектов;

Попытка провоза в ручной клади.

Статистика за первое полугодие:

Общий вес изъятий: 4,8 тонны;

Количество партий: более 1900;

Основные страны-поставщики: Таджикистан; Узбекистан; Грузия.

Обнаруженные вредители:

Зерновки в бобовых культурах (8 случаев);

Повилика в семенах (2 случая);

Калифорнийская щитовка в яблоках (1 случай).

Вся продукция с признаками заражения уничтожена в соответствии с фитосанитарными нормами РФ; ведомство напоминает о необходимости оформления сопроводительных документов при перевозке растительных грузов.

По данным Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

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