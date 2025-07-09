NYP: число пропавших без вести при наводнении в Техасе достигло 172

Число пропавших без вести при наводнении в штате Техас в США увеличилось до 172 человек, погибли — 111, передает New York Post.
Уточняется, что большинство людей, 87, погибли в округе Керр. В этом округе и расположен детский лагерь «Мистик», на который пришелся основной поток воды из ближайшей реки.
«Спасатели продолжают поиски пяти девочек, все еще пропавших без вести из Camp Mystic, христианского летнего лагеря для девочек, из которого на данный момент погибли 27 детей», — говорится в материале.
По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, власти знали о возможном наводнении, но не предполагали, что оно станет таким масштабным.
«Никто не знал, что это будет цунами высотой в 30 футов (9 метров, — прим. ред.)», — заявил он журналистам.
Напомним, наводнение в Техасе произошло 4 июля в День независимости США. Спасательная операция продолжается до сих пор, в ней участвуют представители 20 экстренных служб. Дональд Трамп назвал наводнение «100-летней катастрофой» — оно стало самым смертоносным за последние 100 лет по числу погибших детей.