NYP: число пропавших без вести при наводнении в Техасе достигло 172

Напомним, наводнение в Техасе произошло 4 июля в День независимости США. Спасательная операция продолжается до сих пор, в ней участвуют представители 20 экстренных служб. Дональд Трамп назвал наводнение «100-летней катастрофой» — оно стало самым смертоносным за последние 100 лет по числу погибших детей.