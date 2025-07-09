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Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске. Об этом в среду, 9 июля, сообщили очевидцы временно исполняющему обязанности главы региона Александру Хинштейну.

Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске. Об этом в среду, 9 июля, сообщили очевидцы временно исполняющему обязанности главы региона Александру Хинштейну.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, в скором времени его вместе с мамой перевезут в столицу.

— Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву. — добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Кроме того, среди раненых также есть мужчина, который в момент взрыва проходил мимо пляжа. Как только он услышал крики, сразу же бросился на помощь.

Число пострадавших при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. У всех осколочные ранения и ожоги разной степени. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего росгвардейца и пообещал представить его к государственной награде.

В эту же ночь врио главы региона также сообщил об атаке украинских беспилотников на город Рыльск. В результате пострадали два человека.

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