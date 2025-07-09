Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

— Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву. — добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.