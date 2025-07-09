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Сын до смерти избил мать в Санкт-Петербурге

В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник.

«43-летнего сына правоохранители задержали на месте происшествия», — рассказал источник «РЕН ТВ». В настоящее время мужчина находится под стражей, с ним проводятся необходимые следственные действия. На теле погибшей были зафиксированы синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах.