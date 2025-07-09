Сын до смерти избил мать в Санкт-Петербурге

В настоящее время мужчина находится под стражей.
В Петербурге в одной из квартир города было обнаружено тело 71-летней женщины с многочисленными следами побоев. В избиении, приведшем к смерти, подозревается сын погибшей. Об этом сообщил источник.
«43-летнего сына правоохранители задержали на месте происшествия», — рассказал источник «РЕН ТВ». В настоящее время мужчина находится под стражей, с ним проводятся необходимые следственные действия. На теле погибшей были зафиксированы синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах.