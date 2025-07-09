В Подмосковье произошло жуткое столкновение BMW с микроавтобусом с детьми. Фото

По информации пресс-службы МВД, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW и 10-летний пассажир, находившийся в микроавтобусе. Кроме того, с различными травмами были госпитализированы водитель и семь пассажиров Hyundai, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.