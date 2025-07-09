В Челябинской области водитель мотоблока наехал на ребенка, двигаясь задним ходом

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Варненском районе.
Вечером 8 июля в поселке Казановка 48-летний водитель мотоблока Brait не убедился в безопасности и начал движение задним ходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
В результате 9-летняя школьница получила травмы и была экстренно доставлена в больницу.
По информации местной полиции, девочка пришла в магазин на улице Центральная, где работает ее мать. Около здания все и произошло.
В настоящее время по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.