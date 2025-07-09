Троих госпитализировали, один умер: четверо рабочих отравились газом в Уфе

Вчера вечером, 8 июля, в Уфе на улице Трудовой произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, во время работ по установке нового шамбо в частном доме погиб 39-летний мужчина погиб. Еще троих рабочих — двоих мужчин и женщину — госпитализировали. Предположительно, все четверо отравились метаном.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и городского Управления гражданской защиты. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия для установления точных причин инцидента.
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