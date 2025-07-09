В Самаре суд лишил свободы пятерых участников схемы по незаконной миграции

Злоумышленникам назначили наказания на сроки от 2 до 2 лет и 9 месяцев. Причем троих приговорили условно. Подробностями поделилась пресс-служба областного УФСБ.
Правоохранители задержали пятерых россиян, которые участвовали в схеме по незаконной миграции. Помогали выходцам из-за рубежа беспрепятственно проходить экзамены по русскому, истории и основам законодательства России.
По факту знаний у иностранцев не было. «Помогали» им Хуршед Хохлов, Дильноза Матьякубова, Шерзод Балтабаев, Ольга Михайлиди и Полина Тершукова. С их помощью 100 человек получили право пребывания в РФ сверх срока.
Советский районный суд Самары отправил висправительное учреждение общего режима Хохлова и Балтабаева. Остальных трех лишили свободы условно. Также всех оштрафовали на сумму 650 тыс. рублей.
Ранее рассказывали о самарчанке, которую обвиняли в фиктивной регистрации 97 мигрантов и их трудоустройстве.
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