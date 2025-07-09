В роскошных апартаментах Старовойта идёт ремонт после его самоубийства

7 июля Старовойт был снят с поста министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что он покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать его экс-министра приехала молодая возлюбленная. Позже девушка дала первый комментарий.