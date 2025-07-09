Власти предупредили узбекистанцев о «суперцелебных» браслетах, которые якобы лечат сразу 10 заболеваний

Согласно обещаниям продавцов, эти модные аксессуары способны чуть ли не на всё: они якобы укрепляют иммунитет, избавляют от головных и суставных болей, повышают умственные способности, устраняют усталость и даже способствуют похудению. В общей сложности такие изделия наделяются не менее чем 10 «целебными» свойствами. Однако эти утверждения в большинстве случаев не имеют под собой научного или медицинского подтверждения.