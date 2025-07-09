Власти предупредили узбекистанцев о «суперцелебных» браслетах, которые якобы лечат сразу 10 заболеваний

Согласно обещаниям продавцов, эти модные аксессуары способны чуть ли не на всё: они якобы укрепляют иммунитет, избавляют от головных и суставных болей, повышают умственные способности, устраняют усталость и даже способствуют похудению. В общей сложности такие изделия наделяются не менее чем 10 «целебными» свойствами. Однако эти утверждения в большинстве случаев не имеют под собой научного или медицинского подтверждения.
Проверь документы — спаси здоровье и кошелёк
Перед тем как приобретать подобный товар, потребителям рекомендуют требовать у продавцов официальные документы, подтверждающие клинические испытания изделия, одобренные органами здравоохранения. Если таких документов нет — перед вами, скорее всего, продукт, реклама которого является недостоверной и может вводить в заблуждение.
Кроме того, специалисты советуют не полагаться исключительно на красивые обещания и фотографии в интернете. Полезно самостоятельно изучить независимые отзывы, научные исследования и обзоры, опубликованные на профильных форумах и в открытых источниках — как в Узбекистане, так и за рубежом.
В условиях, когда здоровье всё чаще становится объектом манипуляций со стороны недобросовестных продавцов, бдительность и критическое мышление — лучшие защитники потребителя.