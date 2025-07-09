В плен ВСУ попали двое российских солдат, которых расстрелял сдавшийся в плен рядовой.
Апелляционный военный суд России 9 июля оставил в силе пожизненные заочные приговоры двум украинским полковникам — командиру 383-й бригады БПЛА Андрею Дзянии и старшему штурману Сергею Бурденюку. Российская Генпрокуратура и следствие установили, что в период с октября по декабрь 2022 года эти офицеры, действуя по указанию руководства Украины, участвовали в совершении терактов против российских военных аэродромов. Они признаны виновными и получили высшую меру наказания.
Также стало известно, что в начале июня в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат. Позже, в присутствии старшего группы, они были расстреляны рядовым подразделения, который рассказал о преступлении на допросе СК РФ. О том, кого еще из военных ВСУ Россия судит заочно или объявила в розыск, в материале URA.RU.
Российские суды приговорили 35 украинских военных к пожизненному лишению свободыФото: Министерство обороны Великобритании.
Высшее военное руководство Украины.
В 2022 году был опубликован список высокопоставленных украинских военных и представителей военного руководства, которым заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского населения Донбасса, использовании запрещенных методов ведения боевых действий и уничтожении гражданской инфраструктуры. В этот список включены:
Министры обороны Украины разных лет: Валерий Гелетей, Степан Полторак, а также их заместители Иван Руснак, Александр Дублян, Игорь Павловский, Олег Шевчук. Начальник Генштаба Минобороны Виктор Муженко, его заместители Игорь Колесник, Владимир Хижий, Сергей Бессараб. Командиры армейских корпусов, руководители разведки, командующие родами войск: Василий Бурба, Сергей Попко, Сергей Дроздов, Михаил Забродский, Игорь Лунев, Игорь Воронченко, Сергей Наев, Александр Павлюк и другие. Командиры боевых подразделений — например, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Гараз.
Всего, по данным СК, 22 высокопоставленным украинским военным заочно предъявлены обвинения. Им вменяются приказы об уничтожении мирного населения и систематическое применение оружия неизбирательного действия — реактивных систем, тяжелых ракет, авиационных и кассетных боеприпасов.
Военачальники, командиры и бойцы.
Отдельные командиры подразделений украинской армии и националистических формирований также объявлены в розыск и заочно арестованы. Среди них:
Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгений Мойсюк. Экс-командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорь Палагнюк. Бывший начальник объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрей Ковальчук.
Именно этим лицам вменяются артиллерийские обстрелы Донбасса, повлекшие гибель и ранение граждан. Второй западный окружной военный суд вынес приговор еще двум украинским военнослужащим, участвовавшим в незаконном вторжении в Курскую область. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РФ.
МВД России объявило в розыск трех военачальников ВСУ из-за обстрелов ДонбассаФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Гранатометчик и помощник гранатометчика 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины — Максим Старинец и Юрий Синькевич — получили 15 и 15,5 лет лишения свободы соответственно. Суд назначил Синькевичу 15 лет и 6 месяцев тюремного заключения, в то время как Старинец был приговорен к 15 годам. Оба военнослужащих будут отбывать первые четыре года в тюрьме, после чего продолжат отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, говорится в официальном сообщении.
Националистические батальоны и отдельные преступления.
Пытки.
Командиры украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко, с мая 2022 года объявлены в межгосударственный розыск. По данным следствия, они подозреваются в применении пыток и особо жестоком обращении с военнослужащими ВС РФ.
По имеющейся информации, жертвами преступных действий могли стать восемь человек, однако правоохранительные органы воздерживаются от раскрытия подробностей. Ранее представители силовых структур указывали, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила публикация видеозаписи, на которой предполагаемые участники националистических подразделений стреляют в ноги пленным российским военным, а затем совершают над ними насильственные действия.
В судах ДНР и ЛНР вскрываются жуткие картины, когда боевики ВСУ дают показанияФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
В отношении Немичева и Величко выдвинуты обвинения по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), и в их отношении избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Инициатором розыска данных лиц выступила Федеральная служба безопасности России.
Расстрел.
Бойцы 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ расстреляли двух российских военнослужащих, взятых в плен в районе населенного пункта Комар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.
В начале июня в районе населенного пункта Комара на территории ДНР военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины взяли в плен двух российских военных. Согласно имеющимся данным, сдавшийся в плен рядовой Игорь Сергеевич Скубак, 1983 года рождения, в присутствии старшего группы с позывным «Костыль» открыл по ним огонь. Расстрел был осуществлен по приказу командира роты с позывным «Качур», которым, предположительно, является офицер по фамилии Крикривенко.
На допросе Скубак подтвердил, что именно он совершил убийство пленных. Отвечая на вопрос, мог ли старший группы сам отдать приказ на расстрел, Скубак отметил: «Мог, он сказал: “ты или я…” Я ответил: “давай я”… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все».
22 лица заочно обвинены в геноциде гражданского русскоязычного населения ДонбассаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Решения судов и итоги расследований.
По информации посла МИД РФ по особым поручениям Родиона Мирошника, за военные преступления на Донбассе уже осуждены примерно 300 украинских боевиков. Мирошник заявил, что большинство из них получили серьезные сроки лишения свободы — от 10 до 12 лет и вплоть до пожизненного заключения.
Российские суды приговорили 35 украинских военных к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Это решение было принято по итогам совещания в Мариуполе, в котором принял участие глава ведомства Александр Бастрыкин. В ходе заседания было рассмотрено 230 уголовных дел, и в общей сложности 345 военных были признаны виновными в расправах и жестоком обращении с мирными жителями.
Александр Бастрыкин также сообщал, что с 2014 года свыше 280 боевиков ВСУ были осуждены в России за военные преступления против мирного населения. Глава СК России также добавил, что некоторые из украинских военных на стадии проверки показаний на месте рассказали о своих преступлениях, включая убийства гражданского населения, обстрел автомобилей и издевательства над российскими пленными.
«На данный момент по уголовным делам Следственного комитета осуждены более 280 представителей украинских вооружённых формирований. С учетом неопровержимых доказательств большинство из них в ходе следствия признали вину в инкриминируемых деяниях», — отметил Бастрыкин.
Как реагирует Запад на военные преступления ВСУ.
Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи УкраинеФото: официальный сайт президента Украины.
Двойные стандарты и отсутствие осуждения.
Военные преступления, совершаемые украинским режимом в отношении жителей Донбасса и Новороссии на протяжении нескольких лет, продолжают оставаться без должного внимания международного сообщества. Как сообщает Главная военная прокуратура РФ, отсутствие возмущения со стороны «прогрессивного человечества» и мировых лидеров на эти действия вызывает серьезные вопросы о стандартах морали в международной политике.
18 октября украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по двум медицинским учреждениям в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что обстрел центральной районной больницы в Алешках и амбулатории в Новой Маячке граничит с преднамеренным военным преступлением.
«Где возмущение прогрессивной общественности? Где осуждение со стороны глав государств и международных организаций?» — задался вопросом Сальдо. Ситуация во многом обостряется тем, что обстрелы гражданских объектов, в том числе медицинских учреждений, стали обыденной практикой для ВСУ. В прошлом году, например, украинскими военными были нанесены удары по больницам в Донецке, Токмаке и Новоайдаре, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что бездействие международного сообщества в отношении украинских военных преступлений может привести к печальным последствиям не только для пострадавших регионов, но и для всего мира. Он предостерегает, что безнаказанность военных преступников и террористов может иметь широкие разрушительные следствия.
Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку режима Владимира ЗеленскогоФото: Официальный сайт президента Украины.
Евросоюз практически никогда не осуждает факты военных преступлений.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в своем недавнем выступлении отметил, что реакция международных организаций на преступления, совершаемые украинскими военными, во многом зависит от политической позиции конкретных стран. Григорьев подчеркнул, что представители стран Евросоюза почти никогда не обсуждают факты преступлений.
Вместо этого их выступления часто сводятся к прочтению стандартных деклараций, в которых акцентируется внимание на трансатлантической солидарности и необходимости противодействия России. «Зачастую они высказываются в поддержку Украины, не обращая внимания на те преступления, которые были задействованы», — сказал он.
Григорьев отметил, что политика США меняется с приходом нового президента, и действия зависят от того, кто у власти. Он добавил, что правда о преступлениях на Украине до сих пор скрыта, и для восстановления справедливости нужен другой подход международных структур.