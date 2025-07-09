От полковников до министров: как Россия судит украинских военных за преступления

Также стало известно, что в начале июня в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат. Позже, в присутствии старшего группы, они были расстреляны рядовым подразделения, который рассказал о преступлении на допросе СК РФ. О том, кого еще из военных ВСУ Россия судит заочно или объявила в розыск, в материале URA.RU.