Выяснились детали страшного ДТП с детьми в Подмосковье: ехала опекунша с детьми

Как удалось выяснить «МК», находившаяся за рулем «Хендэ» женщина-водитель ехала со своей подругой и семью детьми. Они возвращались с юга, где были на отдыхе. Предварительно дама является опекуном всех детей, которые пострадали в автоаварии. Один ребенок погиб.