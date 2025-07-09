Выяснились детали страшного ДТП с детьми в Подмосковье: ехала опекунша с детьми

Стали известны новые детали ДТП в Московской области, где в столкновении автомашин «БМВ» и «Хендэ» 2 человека погибли и 8 пострадали.
Как удалось выяснить «МК», находившаяся за рулем «Хендэ» женщина-водитель ехала со своей подругой и семью детьми. Они возвращались с юга, где были на отдыхе. Предварительно дама является опекуном всех детей, которые пострадали в автоаварии. Один ребенок погиб.
Виновником аварии предварительно назван 26-летний Николай У., который, управляя автомашиной «БМВ», выехал на встречную полосу.
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