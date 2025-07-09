В США произошло новое наводнение, уровень реки в Нью-Мексико достиг 6 м

В США произошло новое наводнение — теперь в штате Нью-Мексико, город Руидозо накрыло проливными дождями, уровень воды в реке Рио-Руидозо достиг 20 футов (6 метров), передает FOX Weather.
«В Руидозо складывается опасная ситуация! Чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением остается в силе! Ищите возвышенность прямо сейчас! Не пытайтесь проехать через паводковые воды, течение унесет вашу машину!», — призывают местные власти.
Уточняется, что официально о жертвах не объявлялось, однако, по словам очевидцев, поток воды снес жилой дом, мужчину и двоих детей.
По данным Метеорологической службы США, за короткий промежуток времени в Руидозо выпало 2,5 дюйма осадков (63,5 мм), в ближайшее время дождь продолжится.
Напомним, ранее произошло наводнение в штате Техас. Оно стало самым смертоносным по числу жертв среди детей за последние 100 лет. По последним данным, погибли 111 человек, 28 из них — дети, еще 172 человека числятся пропавшими без вести.