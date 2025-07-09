В Башкирии водитель BMW расстрелял из «травмата» курьера

Как сообщается в соцсетях, пожилой мужчина рассвирепел, выскочил из машины и начал стрелять в шокированного парня-доставщика. В итоге у пострадавшего кровавые раны по всему телу. Молодой человек обратился в полицию.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что происшествие зарегистрировано в Управлении МВД России по Стерлитамаку 6 июля. Сотрудники полиции доставили участников инцидента и опросили. Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту будет принято процессуальное решение.
Ранее уфимец погиб от неизвестного газа, еще трое госпитализированы.