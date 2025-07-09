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Жительнице Самарской области помогли вселиться в дом, доставшийся по наследству

До вмешательства правоохранителей этому препятствовала сестра пострадавшей.

До вмешательства правоохранителей этому препятствовала сестра пострадавшей, рассказали в региональном ГУ ФССП.

Дом находится в поселке Стройкерамика. Жительница губернии и родственница имели доли в нем. Последняя не давала ей заселиться. В итоге женщина обратилась в суд. Тот обязал передать ей ключи от ворот и входной двери.

Позже материалы передали приставам Волжского района. Они вручили требование об устранении нарушений. Плюс предупредили об ответственности. Однако та не спешила пускать потерпевшую.

За это сотрудники взыскали исполнительский сбор в 5 тыс. рублей и ограничили в выезде за пределы России. После этого жительница региона получила ключи от дома.

Ранее самарские правоохранители проконтролировали установку счетчиков в многоквартирном доме.

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