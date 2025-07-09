В Самаре из-за непотушенной сигареты едва не погибла 6-летняя девочка

В одном из жилых домов Самары произошел серьезный пожар, поставивший под угрозу жизнь ребенка. Возгорание началось на балконе квартиры, после чего пламя быстро распространилось в жилое помещение. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В момент возгорания в квартире находилась шестилетняя девочка, которую соседи успели вынести на улицу до прибытия экстренных служб.
На место происшествия незамедлительно прибыли 28 сотрудников МЧС с 10 единицами специальной техники. Пожарным удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 10 квадратных метров.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Спасатели в очередной раз напоминают жителям о критической важности соблюдения правил пожарной безопасности в жилых помещениях.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.