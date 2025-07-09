«Разбомблю Москву к чертям»: обнародованы угрозы Трампа Путину

«Я сказал Путину: “Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора”, — приводит CNN заявление Трампа. Президент отметил, что Путин не поверил ему, но воспринял угрозу “на 10%”. Аналогичное предупреждение Трамп адресовал председателю КНР Си Цзиньпину в контексте возможной военной операции против Тайваня.