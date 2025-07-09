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«Разбомблю Москву к чертям»: обнародованы угрозы Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании доноров пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам их стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Такие материалы опубликовал телеканал CNN.

Штаб Дональда Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей.

Президент США Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании доноров пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам их стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Такие материалы опубликовал телеканал CNN.

«Я сказал Путину: “Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора”, — приводит CNN заявление Трампа. Президент отметил, что Путин не поверил ему, но воспринял угрозу “на 10%”. Аналогичное предупреждение Трамп адресовал председателю КНР Си Цзиньпину в контексте возможной военной операции против Тайваня.

Штаб Дональда Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей. Ранее президент США ранее выразил недовольство итогами телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 3 июля.

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