«Разбомблю Москву к чертям»: обнародованы угрозы Трампа Путину

Штаб Дональда Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей.
Президент США Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании доноров пригрозил Владимиру Путину и Си Цзиньпину военными ударами по столицам их стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Такие материалы опубликовал телеканал CNN.
«Я сказал Путину: “Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора”, — приводит CNN заявление Трампа. Президент отметил, что Путин не поверил ему, но воспринял угрозу “на 10%”. Аналогичное предупреждение Трамп адресовал председателю КНР Си Цзиньпину в контексте возможной военной операции против Тайваня.
Штаб Дональда Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей. Ранее президент США ранее выразил недовольство итогами телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 3 июля.