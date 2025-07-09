В российском регионе при загадочных обстоятельствах погибла семья вместе с домашними животными

Трагедия произошла в поселке Лужайка Выборгского района Ленинградской области, где на собственном участке были обнаружены тела супружеской пары, сообщает телеграм-канал 78.ru. По предварительным данным, 36-летний мужчина и 30-летняя женщина лежали без признаков жизни в траве за домом. В руках погибшего находилось ружье.