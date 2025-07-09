Рок-н-ролл и наручники: солиста известной группы Владивостока осудили на 6 лет

Приговор вынес Первореченский районный суд города Владивостока. С учётом предыдущего приговора Ленинского районного суда от марта 2023 года, суд назначил наказание в виде 6 лет и 2 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, Штительман лишён права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 9 месяцев и 9 дней.