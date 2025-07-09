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Рок-н-ролл и наручники: солиста известной группы Владивостока осудили на 6 лет

Музыкант пытался продать более полкило наркотического средства, но попался.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивостокский музыкант, лидер известной рок-группы «Туманный стон» Леонид Штительман приговорён к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.

По данным суда, Штительман приобрёл более 668 граммов наркотика с целью дальнейшей продажи. Однако довести преступный замысел до конца он не успел — наркотическое средство было обнаружено и изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время расследования он пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение, что учли при определении наказания.

Приговор вынес Первореченский районный суд города Владивостока. С учётом предыдущего приговора Ленинского районного суда от марта 2023 года, суд назначил наказание в виде 6 лет и 2 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, Штительман лишён права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 9 месяцев и 9 дней.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.