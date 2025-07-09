В Башкирии пьяный 16-летний питбайкер погубил своего друга

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, все произошло на днях в Баймакском районе. Двое несовершеннолетних подростков, 16 и 17 лет, после употребления горячительных напитков на мопеде решили съездить на местную смотровую площадку. На обратном пути из-за отсутствия у 16-летнего водителя надлежащих навыков управления транспортом он допустил падение 17-летнего пассажира на проезжую часть. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу. После чего испуганный водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли сотрудники ГАИ. Его друг скончался в местной больнице на 5-е сутки.