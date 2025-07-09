В Башкирии пьяный 16-летний питбайкер погубил своего друга

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, все произошло на днях в Баймакском районе. Двое несовершеннолетних подростков, 16 и 17 лет, после употребления горячительных напитков на мопеде решили съездить на местную смотровую площадку. На обратном пути из-за отсутствия у 16-летнего водителя надлежащих навыков управления транспортом он допустил падение 17-летнего пассажира на проезжую часть. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу. После чего испуганный водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли сотрудники ГАИ. Его друг скончался в местной больнице на 5-е сутки.
Доследственная проверка установила, что родители подростка знали, что их сын периодически передвигается на мопеде родственника, и что он не имеет водительского удостоверения. Дядя молодого человека привлечен к административной ответственности за передачу управления мопеда лицу, не имеющему прав. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Сам юный нарушитель привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение и за отсутствие прав и мотошлема.
Материалы по факту ДТП будут переданы в Сибайский межрайонный следственный отдел для возбуждения уголовного дела, отметили в ведомстве.