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В Башкирии пьяный 16-летний питбайкер погубил своего друга

На 5-е сутки в больнице скончался пассажир 16-летнего водителя питбайка, который управлял транспортом в состоянии опьянения.

Источник: ГАИ РБ

Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, все произошло на днях в Баймакском районе. Двое несовершеннолетних подростков, 16 и 17 лет, после употребления горячительных напитков на мопеде решили съездить на местную смотровую площадку. На обратном пути из-за отсутствия у 16-летнего водителя надлежащих навыков управления транспортом он допустил падение 17-летнего пассажира на проезжую часть. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу. После чего испуганный водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли сотрудники ГАИ. Его друг скончался в местной больнице на 5-е сутки.

Доследственная проверка установила, что родители подростка знали, что их сын периодически передвигается на мопеде родственника, и что он не имеет водительского удостоверения. Дядя молодого человека привлечен к административной ответственности за передачу управления мопеда лицу, не имеющему прав. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Сам юный нарушитель привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение и за отсутствие прав и мотошлема.

Материалы по факту ДТП будут переданы в Сибайский межрайонный следственный отдел для возбуждения уголовного дела, отметили в ведомстве.