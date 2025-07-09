Жуткое столкновение BMW и автобуса с детьми на М-5 унесло жизни людей, 6 ребят в больнице

В результате аварии водитель легковушки и 10-летний пассажир микроавтобуса скончались на месте. Кроме того, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу водитель и семь пассажиров «Хёндэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.