Жуткое столкновение BMW и автобуса с детьми на М-5 унесло жизни людей, 6 ребят в больнице

Искорёженные после аварии автомобили. Видео © Telegram / Подмосковная полиция.
В результате аварии водитель легковушки и 10-летний пассажир микроавтобуса скончались на месте. Кроме того, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу водитель и семь пассажиров «Хёндэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.
«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области произошла авария, в ходе которой погиб подросток, а ещё три человека получили травмы. 18-летний водитель Hyundai Accent решил обогнать идущую впереди машину, но не убедился в безопасности манёвра.