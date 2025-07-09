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Жуткое столкновение BMW и автобуса с детьми на М-5 унесло жизни людей, 6 ребят в больнице

Сегодня ночью на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 “Урал” — Зарайск» произошло жуткое ДТП. 26-летний мужчина за рулём автомобиля марки «БМВ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом «Хёндэ», сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Источник: Life.ru

Искорёженные после аварии автомобили. Видео © Telegram / Подмосковная полиция.

В результате аварии водитель легковушки и 10-летний пассажир микроавтобуса скончались на месте. Кроме того, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу водитель и семь пассажиров «Хёндэ», среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области произошла авария, в ходе которой погиб подросток, а ещё три человека получили травмы. 18-летний водитель Hyundai Accent решил обогнать идущую впереди машину, но не убедился в безопасности манёвра.