В Новосибирске в Северо-Чемском микрорайоне введут режим повышенной готовности

В микрорайоне Северо-Чемской усилили контроль из-за проблем с ливневыми канализациями на улице Саввы Кожевникова. Рядом с домом № 1/1 на улице Герцена обрушились приёмный оголовок и лотковая часть коллектора, а на проезжей части провалился асфальт из-за размыва. Из-за этого планируют ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии города.
Специалисты предупреждают, что повреждения могут усугубиться, особенно учитывая наличие под дорогой инженерных коммуникаций. Рядом с ливнёвкой растут деревья, корни которых сдвигают бетонные блоки, что повышает риск аварий.
Для решения проблемы готовят проект и смету на установку закрытой системы водоотведения с подключением к городскому ливневому коллектору. Также запланирован ремонт поврежденных элементов коллектора.