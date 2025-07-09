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В Новосибирске в Северо-Чемском микрорайоне введут режим повышенной готовности

Это из-за проблем с ливневыми канализациями.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Северо-Чемской усилили контроль из-за проблем с ливневыми канализациями на улице Саввы Кожевникова. Рядом с домом № 1/1 на улице Герцена обрушились приёмный оголовок и лотковая часть коллектора, а на проезжей части провалился асфальт из-за размыва. Из-за этого планируют ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии города.

Специалисты предупреждают, что повреждения могут усугубиться, особенно учитывая наличие под дорогой инженерных коммуникаций. Рядом с ливнёвкой растут деревья, корни которых сдвигают бетонные блоки, что повышает риск аварий.

Для решения проблемы готовят проект и смету на установку закрытой системы водоотведения с подключением к городскому ливневому коллектору. Также запланирован ремонт поврежденных элементов коллектора.