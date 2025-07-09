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В Москве задержаны вымогатели, требовавшие перевести деньги на криптокошелек

Четверо рэкетиров задержаны сотрудниками столичной полиции на севере Москвы.

Четверо рэкетиров задержаны сотрудниками столичной полиции на севере Москвы.

Как стало известно «МК», 32-летний мужчина сначала познакомился с 25-летним гражданином на почве торговли криптовалютой, а затем на встрече в кафе на улице Вучетича к нему подошли несколько шантажистов. Они избили молодого человека и потребовали деньги. Мужчины отконвоировали жертву на его квартиру, где он отдал 800 тысяч рублей, а также попросил знакомого перевести 300 тысяч рублей на криптовалютный кошелек, который указали вымогатели. Когда шантажисты потребовали еще 1 миллион рублей, пострадавший обратился в полицию. Подозреваемые задержаны, по данным Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, это ранее судимые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.