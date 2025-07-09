В Москве задержаны вымогатели, требовавшие перевести деньги на криптокошелек

Как стало известно «МК», 32-летний мужчина сначала познакомился с 25-летним гражданином на почве торговли криптовалютой, а затем на встрече в кафе на улице Вучетича к нему подошли несколько шантажистов. Они избили молодого человека и потребовали деньги. Мужчины отконвоировали жертву на его квартиру, где он отдал 800 тысяч рублей, а также попросил знакомого перевести 300 тысяч рублей на криптовалютный кошелек, который указали вымогатели. Когда шантажисты потребовали еще 1 миллион рублей, пострадавший обратился в полицию. Подозреваемые задержаны, по данным Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, это ранее судимые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.