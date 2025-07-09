Под Выборгом нашли погибших супругов. Рядом — изрезанные мачете собака и кошка

Экстренные службы в посёлок Лужайка накануне в шестом часу вечера вызвал таксист, внимание которого привлёк мужчина с ружьём. Он метался по улице и говорил о самоубийстве жены.
Подоспевшие на место полицейские нашли тело 30-летней женщины за домом, в котором она жила, и не только её. На животе погибшей лежал 36-летний муж. Помощь медиков ему уже не требовалась. Там же обнаружили собаку и кошку с колото-резаными ранами.
Сотрудники правоохранительных органов увезли с собой с территории дома мачете, планшет, мобильные телефоны, а также травматический пистолет и охотничье ружьё, владельцем которых являлась погибшая. Следственный комитет устанавливает все детали случившегося.