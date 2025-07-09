У профессора петербургского вуза мошенник выманил 10 миллионов рублей

Подозреваемый был задержан 4 июля по другому аналогичному делу. В отношении него уже ведется расследование по факту крупного мошенничества. Известно, что подозреваемый окончил в 2017 году Северо-Западный институт управления РАНХиГС. В 2020 году в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов в арбитражном суде.