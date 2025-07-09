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Первый заммэра Красноярска Мацак стал свидетелем по уголовному делу

Первый заммэра Красноярска Александр Мацак доставлен на допрос.

Источник: Аргументы и факты

Утром 9 июля первый заместитель главы администрации Красноярска Александр Мацак был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации.

По информации, полученной от источников, Мацак выступает в качестве свидетеля по уголовному делу.

«По имеющейся информации, он стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса», — сказал источник.

Ранее в Республике Дагестан прошли обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе и в его доме.