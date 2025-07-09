Первый заммэра Красноярска Мацак стал свидетелем по уголовному делу

Утром 9 июля первый заместитель главы администрации Красноярска Александр Мацак был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации.
По информации, полученной от источников, Мацак выступает в качестве свидетеля по уголовному делу.
«По имеющейся информации, он стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса», — сказал источник.
Ранее в Республике Дагестан прошли обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе и в его доме.