В Петербурге студентка собрала на выпускной 7 млн рублей и бесследно исчезла

По словам однокурсников, студентка внезапно сообщила о «потере» около 5 миллионов рублей. Сначала она объясняла это техническими проблемами при переводе средств через банкомат, а затем перестала выходить на связь. Родители и студенты обратились в полицию и поставили в известность руководство университета. В настоящее время выпускники в экстренном порядке ищут новое место для проведения праздника, однако из-за крайне сжатых сроков вероятность его успешной организации остаётся под вопросом.