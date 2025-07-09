Мертвых супругов нашли на траве в Ленобласти рядом с зарезанными животными

В поселке Лужайка Ленинградской области местные обнаружили мертвых супругов. Об этом в среду, 9 июля, сообщил источник.
— Тела супругов с огнестрельными ранениями нашли на траве за их домом, — добавил он.
Рядом с телами также нашли мертвую собаку и кошку — они были зарезаны. Сотрудники правоохранительных органов заметили в руках мужчины охотничье ружье.
На данный момент полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.
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