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Мертвых супругов нашли на траве в Ленобласти рядом с зарезанными животными

В поселке Лужайка Ленинградской области местные обнаружили мертвых супругов. Об этом в среду, 9 июля, сообщил источник.

В поселке Лужайка Ленинградской области местные обнаружили мертвых супругов. Об этом в среду, 9 июля, сообщил источник.

— Тела супругов с огнестрельными ранениями нашли на траве за их домом, — добавил он.

Рядом с телами также нашли мертвую собаку и кошку — они были зарезаны. Сотрудники правоохранительных органов заметили в руках мужчины охотничье ружье.

На данный момент полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

24 июня россиянка умерла на отдыхе в Турции. Предположительно, у нее случился сердечный приступ после того, как ее муж выпал с балкона на третьем этаже.

5 февраля в Самарской области обнаружили тела супругов Тарховых. «Вечерняя Москва» также рассказала о подробностях убийства бывшего мэра Самары и его жены.