В нефтяной монархии за конкретное преступление казнено «ужасающее» количество иностранцев

По крайней мере, четыре случая, задокументированных правозащитниками, касались людей, которые сообщили, что подвергались пыткам или другому жестокому обращению во время предварительного заключения с целью получения признательных показаний. Многие также не знали о статусе своих апелляций или о том, когда может состояться их приведение в исполнение, а некоторым сотрудники тюрьмы сообщили об этом только за день до их приведения в исполнение.