В нефтяной монархии за конкретное преступление казнено «ужасающее» количество иностранцев

В Саудовской Аравии казнено «ужасающее» количество иностранцев за преступления, связанные с наркотиками. За последнее десятилетие сотни людей были приговорены к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, при этом саудовцы практически не привлекали внимания, сообщает известная международная правозащитная организация.
По данным правозащитников, за последнее десятилетие в Саудовской Аравии было приведено в исполнение «ужасающее» количество казней за преступления, связанные с наркотиками, большинство из которых были совершены иностранными гражданами.
Как пишет The Guardian, ссылаясь на данные правозащитной организации, за последнее десятилетие за преступления, связанные с наркотиками, было казнено почти 600 человек, три четверти из которых были иностранными гражданами из таких стран, как Пакистан, Сирия, Йемен, Нигерия и Египет.
После временного моратория на смертную казнь, связанную с наркотиками, в период с 2021 по 2022 год число приведенных в исполнение смертных приговоров достигло рекордного уровня: 122 в 2024 году и 118 в этом году вплоть до конца прошлого месяца.
Правозащитная организация предупредила, что в условиях недостаточного международного внимания к тому, что называют «крайне несправедливыми судебными разбирательствами» и «леденящим душу пренебрежением к человеческой жизни», число погибших будет только увеличиваться, пишет The Guardian.
Дана Ахмед, исследователь по Ближнему Востоку, отмечает: «Мы являемся свидетелями поистине ужасающей тенденции: иностранных граждан с поразительной частотой приговаривают к смертной казни за преступления, которые никогда не должны караться смертной казнью. Убедить государства обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии и осудить их всегда было непросто, учитывая ее обширные карманы и геополитический вес. В связи с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке внимание еще больше ослабло».
Правозащитная организация заявила, что обнаружила иностранных граждан, которые были «обмануты и эксплуатировались» после того, как их вовлекли в незаконный оборот наркотиков во время трудовой миграции, получив вознаграждение, которое не оправдывало риск смертной казни за их преступление.
В нем рассказывалось о деле семи эфиопов и сомалийца, которые в настоящее время находятся в камере смертников и обвиняются в незаконном обороте 153 кг «легкого» наркотика на сумму около 3,8 млн долларов. Согласно показаниям мужчин в судебных документах, их завербовали, пообещав «жалкие 267 долларов на человека».
По данным правозащитников, ограниченный уровень образования и неблагоприятное социально-экономическое положение некоторых иностранных граждан, приговоренных к смертной казни, повышают риск их эксплуатации и затрудняют им доступ к юридическому представительству в Саудовской Аравии. В отчете организации отмечается отсутствие доступа к юридическим представителям, неадекватная консульская поддержка и отсутствие доступа к эффективному устному переводу.
По крайней мере, четыре случая, задокументированных правозащитниками, касались людей, которые сообщили, что подвергались пыткам или другому жестокому обращению во время предварительного заключения с целью получения признательных показаний. Многие также не знали о статусе своих апелляций или о том, когда может состояться их приведение в исполнение, а некоторым сотрудники тюрьмы сообщили об этом только за день до их приведения в исполнение.
Кристин Бекерле, заместитель регионального директора международной правозащитной организации по Ближнему Востоку и Северной Африке, утверждает: «Смертная казнь — это самое жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Союзники Саудовской Аравии в международном сообществе должны оказать срочное давление на власти, чтобы они прекратили практику казней и выполнили международные обязательства в области прав человека».