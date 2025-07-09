Надежды тают: озвучены жуткие цифры о пропавших без вести после катастрофического наводнения

Пока президент Трамп печется об отправке на Украину ракет Patriot, в его собственной стране со слезами и ужасом подсчитывают непоправимый урон, нанесенный мощным наводнением в Техасе. По последней информации, более 100 человек погибли, а еще по меньшей мере 161 до сих пор числится пропавшим без вести.
Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что многие люди, проживающие в горной местности штата, по-прежнему числятся пропавшими без вести, поскольку возникают вопросы по поводу официального реагирования на стихийное бедствие.
Как пишет The Guardian, во вторник спасательные бригады продолжили прочесывать районы Техаса, пострадавшие от катастрофического наводнения, произошедшего в выходные по случаю Четвертого июля, но в связи с тем, что погибло более 100 человек и надежда на оставшихся в живых угасает, усилия все чаще направляются на поиск и восстановление пострадавших.
По состоянию на вторую половину дня вторника число погибших в шести пострадавших округах превысило 100 человек. Большинство смертельных случаев произошло в округе Керр, где, по словам официальных лиц, на данный момент найдено 87 тел, в том числе 56 взрослых и 30 детей. Как сообщил на пресс-конференции шериф округа Ларри Лейта, предстоит установить личности 19 взрослых и семи детей, еще один человек до сих пор не опознан.
Губернатор Техаса Грег Эббот заявил на вечерней пресс-конференции во вторник в округе Керр, что по меньшей мере 161 человек по-прежнему числится пропавшим без вести и что многие из тех, чьи имена не известны, проживали в горной местности штата, но не зарегистрировались в лагере или гостинице.
По словам Эбботта, в лагере Мистик пять отдыхающих и один вожатый остаются пропавшими без вести. Летний лагерь для девочек-христианок на берегу реки Гваделупе находится в центре пострадавшего от наводнения региона, и известно, что погибли по меньшей мере 27 отдыхающих детей и вожатых.
Через четыре дня после того, как последний человек был найден живым после наводнения, надежда найти выживших становилась все более призрачной.
На пресс-конференции власти, ведущие поиски жертв, казалось, уклонялись от вопросов о том, кто несет ответственность за мониторинг погоды, в результате которого погибло так много людей, и предупреждение о том, что внезапные наводнения обрушиваются на лагеря и дома.
Сроки официального ответа остаются неясными, отмечает The Guardian. Несмотря на то, что первое публичное предупреждение Национальной метеорологической службы об «опасном для жизни внезапном наводнении» поступило в 1:14 утра 4 июля, Лейта сказал журналистам, что он не знал о внезапном наводнении до «между 4 и 5» утра того же дня.
На протяжении периодически разгоравшейся пресс-конференции его и других представителей власти Техаса обвиняли в том, что они «уходят от ответа» на вопросы, касающиеся системы оповещения округа Керр. Они неоднократно настаивали на том, что их приоритетом является поиск жертв, а не анализ того, что произошло за несколько часов до того, как наводнения опустошили регион.
Отвечая на вопрос о предупреждениях, Лейта отмечает: «Как я уже говорил вам несколько раз, на этот раз это не является моим приоритетом. Есть три приоритета: найти людей, которые там находятся, идентифицировать их и уведомить ближайших родственников — это то, что я считаю своей работой в качестве шерифа».
На вопрос, бодрствовал ли в тот момент диспетчер по чрезвычайным ситуациям, чтобы подать сигнал тревоги, шериф ответил: «В данный момент я не могу вам сказать». Когда репортер потребовал от него ответа, Лейта сказал: «Это не так просто, если просто нажать на кнопку, хорошо, это еще не все, и мы уже говорили вам об этом несколько раз».
Журналисты продолжали задавать вопросы о системе оповещения округа, но чиновники уклонялись от ответов, сосредоточившись на восстановительных работах.
«Мы понимаем, что у вас много вопросов. Мы это понимаем. Но сейчас наша команда сосредоточена на том, чтобы вернуть людей домой», — сказал подполковник Бен Бейкер из техасских егерей. «Это наша главная задача».