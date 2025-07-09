Надежды тают: озвучены жуткие цифры о пропавших без вести после катастрофического наводнения

На вопрос, бодрствовал ли в тот момент диспетчер по чрезвычайным ситуациям, чтобы подать сигнал тревоги, шериф ответил: «В данный момент я не могу вам сказать». Когда репортер потребовал от него ответа, Лейта сказал: «Это не так просто, если просто нажать на кнопку, хорошо, это еще не все, и мы уже говорили вам об этом несколько раз».