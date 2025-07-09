Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ударом FPV-дрона уничтожили пикап с украинскими военными. Видео

Российские военные уничтожили пикап с украинскими бойцами с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив URA.RU соответствующие кадры.

ВС РФ уничтожили пикап с украинскими военными при помощи FPV-дрона.

Российские военные уничтожили пикап с украинскими бойцами с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив URA.RU соответствующие кадры.

«Расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” был обнаружен пикап ВСУ, перевозивший личный состав. В результате непродолжительной погони ударом FPV-дрона автомобиль ВСУ был поражен», — сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Замечен и ликвидирован транспорт ВСУ был вблизи Константиновки.

После нанесения удара специалисты центра «Рубикон» с помощью еще одного беспилотника фиксировали развитие ситуации в режиме реального времени. На предоставленных кадрах видно, что после попадания дрона украинский пикап загорелся.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали танк Leopard 2A6 немецкого производства вблизи населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области. Уничтожение бронетехники также произошло с использованием FPV-дронов «Рубикон».

Испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — это российское военное подразделение, созданное в 2024 году для разработки и тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Центр активно участвует в боевых операциях, используя современные технологии для выполнения различных задач.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше