ВС РФ ударом FPV-дрона уничтожили пикап с украинскими военными. Видео

ВС РФ уничтожили пикап с украинскими военными при помощи FPV-дрона.
Российские военные уничтожили пикап с украинскими бойцами с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив URA.RU соответствующие кадры.
«Расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” был обнаружен пикап ВСУ, перевозивший личный состав. В результате непродолжительной погони ударом FPV-дрона автомобиль ВСУ был поражен», — сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Замечен и ликвидирован транспорт ВСУ был вблизи Константиновки.
После нанесения удара специалисты центра «Рубикон» с помощью еще одного беспилотника фиксировали развитие ситуации в режиме реального времени. На предоставленных кадрах видно, что после попадания дрона украинский пикап загорелся.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали танк Leopard 2A6 немецкого производства вблизи населенного пункта Малая Корчаковка в Сумской области. Уничтожение бронетехники также произошло с использованием FPV-дронов «Рубикон».
Испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — это российское военное подразделение, созданное в 2024 году для разработки и тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Центр активно участвует в боевых операциях, используя современные технологии для выполнения различных задач.