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Хинштейн восхитился 5-летним мальчиком, закрывшим собой маму при атаке ВСУ

В результате ударов по курскому пляжу ребенок получил тяжелые ожоги.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн восхитился поступком пятилетнего мальчика, закрывшего собой маму при атаке ВСУ на пляж в Курске.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Мальчик получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, его готовят к переводу в Москву, уточнил Хинштейн. Ребенок является одним из трех сильно пострадавших, еще двое — взрослые люди, всем им провели операции, рассказал врио главы региона.

Всего в результате украинской атаки пострадали семь человек (из них госпитализировали шестерых), еще трое погибли. ВСУ ударили по курскому пляжу «Городской» накануне, 8 июля.

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