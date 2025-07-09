Хинштейн восхитился 5-летним мальчиком, закрывшим собой маму при атаке ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн восхитился поступком пятилетнего мальчика, закрывшего собой маму при атаке ВСУ на пляж в Курске.
«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Мальчик получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, его готовят к переводу в Москву, уточнил Хинштейн. Ребенок является одним из трех сильно пострадавших, еще двое — взрослые люди, всем им провели операции, рассказал врио главы региона.
Всего в результате украинской атаки пострадали семь человек (из них госпитализировали шестерых), еще трое погибли. ВСУ ударили по курскому пляжу «Городской» накануне, 8 июля.