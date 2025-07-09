Хинштейн восхитился 5-летним мальчиком, закрывшим собой маму при атаке ВСУ

Мальчик получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, его готовят к переводу в Москву, уточнил Хинштейн. Ребенок является одним из трех сильно пострадавших, еще двое — взрослые люди, всем им провели операции, рассказал врио главы региона.