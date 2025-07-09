Россиянин обнаружил в озере скелет в сапогах

8 июля около 11:00 утра 38-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию Ленинградской области с неожиданной находкой. По его словам, в 300 метрах от берега водоема в деревне Покровская Гатчинского округа он обнаружил человеческие останки.
Как сообщает 47news, среди находки оказались фрагменты костей черепа, грудной клетки и нижней части тела. На ногах сохранились остатки одежды, предположительно штанов, а также резиновые сапоги. Очевидец сразу же сообщил о своей находке правоохранителям.
Останки были направлены на экспертизу в морг Гатчины, где специалисты установят личность погибшего и обстоятельства его смерти. Полиция проводит проверку, выясняя возможные причины произошедшего.
Пока никаких дополнительных деталей о личности умершего или предполагаемом времени гибели не раскрывается.
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