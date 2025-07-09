Россиянин обнаружил в озере скелет в сапогах

8 июля около 11:00 утра 38-летний житель Санкт-Петербурга обратился в полицию Ленинградской области с неожиданной находкой. По его словам, в 300 метрах от берега водоема в деревне Покровская Гатчинского округа он обнаружил человеческие останки.