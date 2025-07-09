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В Подмосковье в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в Подмосковье, погибли два человека, еще восемь, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, госпитализированы, сообщает подмосковная полиция.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня примерно в 01.00 мск на 18-м километре автодороги “Луховицы — М-5 “Урал” — Зарайск” произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водитель “БМВ” и 10-летний пассажир “Хендэ” погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров “Хендэ”, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки «БМВ», выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Хендэ».

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.