В Подмосковье в ДТП погибли два человека

«Сегодня примерно в 01.00 мск на 18-м километре автодороги “Луховицы — М-5 “Урал” — Зарайск” произошло дорожно-транспортное происшествие… В результате ДТП водитель “БМВ” и 10-летний пассажир “Хендэ” погибли, а также с телесными повреждениями госпитализированы водитель и семеро пассажиров “Хендэ”, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет», — говорится в Telegram-канале ведомства.