20 человек эвакуировали из отеля из-за ночного пожара в Краснодаре

В ночь на 9 июля в Краснодаре загорелся отель. Огонь вспыхнул в отеле «Мартон» на улице Тургенева, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 00:48. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что загорелась баня в цокольном помещении. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 01:21, ликвидировать открытое горение в 01:24, а в 01:28 были завершены работы по устранению последствий пожара.
В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекалось 16 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России.