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20 человек эвакуировали из отеля из-за ночного пожара в Краснодаре

На улице Тургенева в Краснодаре ночью потушили пожар в отеле.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 июля в Краснодаре загорелся отель. Огонь вспыхнул в отеле «Мартон» на улице Тургенева, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 00:48. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что загорелась баня в цокольном помещении. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 01:21, ликвидировать открытое горение в 01:24, а в 01:28 были завершены работы по устранению последствий пожара.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекалось 16 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России.