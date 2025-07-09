Убивает тихо: число умерших из-за аномальной жары утроилось

Исследователи предупредили, что взаимосвязи между температурой и смертностью, которые они использовали в своих моделях, были получены на основе местных данных о смертности за период до 2019 года и поэтому могут не полностью отражать, как люди в каждом городе адаптировались к более жаркой погоде с течением времени.