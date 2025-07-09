Убивает тихо: число умерших из-за аномальной жары утроилось

Новое исследование показало, что из-за аномальной жары в июне число погибших в Европе утроилось. По словам ученых, из-за жары в 12 городах погибло 2300 человек, из которых 1500 — конкретно из-за климатического кризиса.
Как показал ранний анализ, изучавший дюжину европейских городов, загрязнение окружающей среды, вызванное нагреванием планеты, утроило число погибших в результате «тихой разрушительной» волны жары, которая обрушилась на Европу в конце июня, поскольку эксперты предупреждали об ухудшении ситуации в области здравоохранения, о чем не обращали внимания.
По оценкам ученых, в результате резкого повышения температуры по всей Европе в период с 23 июня по 2 июля из-за сильной жары погибли 2300 человек в 12 крупных городах. Исследователи объяснили 1500 смертей нарушением климата, которое привело к нагреванию планеты и сделало самые экстремальные условия еще более жаркими.
Больше всего в абсолютном выражении, как пишет The Guardian, пострадал Милан, где 317 из 499 случаев смерти от жары были связаны с ухудшением климата, за ним следуют Париж и Барселона. В Лондоне было зафиксировано 273 случая смерти от жары, 171 из которых исследователи связали с влиянием человека на климат.
«Это исследование демонстрирует, почему тепловые волны известны как тихие убийцы», — сказал Малкольм Мистри, эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и соавтор исследования. «В то время как в Испании, Франции и Италии было зарегистрировано несколько случаев смерти, ожидается, что еще тысячи людей погибли в результате резких перепадов температур».
Оперативный анализ, проведенный Всемирной группой по определению погодных условий (World Weather Attribution group), в котором использовались общепринятые методы, но который еще не был представлен на экспертную оценку, указывает на то, что в двух третях случаев смерти виноваты климатические изменения.
Исследование показало, что у пожилых людей была самая высокая смертность: 88% смертей, вызванных изменением климата, приходились на людей старше 65 лет. Исследователи заявили, что экстремальная жара была «недооцененной» угрозой, поскольку большинство жертв умирали вне поля зрения общественности в домах и больницах и практически не освещались в средствах массовой информации.
«Волны жары не оставляют за собой разрушительного следа, как лесные пожары или штормы», — комментирует Бен Кларк, ученый-климатолог из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования. «Их воздействие в основном незаметное, но по-тихому разрушительное. Изменение температуры всего на 2 или 3 градуса может означать разницу между жизнью и смертью для тысяч людей».
Ученые использовали эпидемиологические модели для оценки смертности, связанной с жарой, в таких городах, как Париж, Лондон, Мадрид и Рим, за 10-дневный период и сравнили число погибших с гипотетическим миром, в котором люди не нагревали планету, сжигая ископаемое топливо или разрушая природу.
Исследователи предупредили, что взаимосвязи между температурой и смертностью, которые они использовали в своих моделях, были получены на основе местных данных о смертности за период до 2019 года и поэтому могут не полностью отражать, как люди в каждом городе адаптировались к более жаркой погоде с течением времени.
Авторы исследования обнаружили, что из-за изменения климата температура в некоторых городах повысилась на 4 градуса, что привело к дополнительным 1500 смертям. Число погибших было больше, чем в результате других недавних погодных катаклизмов, усугубленных загрязнением окружающей среды ископаемым топливом, таких как наводнения, унесшие жизни 224 человек в Испании в 2024 году, и наводнения, унесшие жизни 243 человек по всей северо-западной Европе в 2021 году.
Предыдущие исследования, напоминает The Guardian, показали, что в среднем за последние несколько десятилетий от жары в Европе ежегодно умирает около 44 000 человек. Ученые предположили, что огромное число погибших — 2300 человек — в результате одной-единственной волны жары всего в 12 городах — может сделать это лето особенно опасным.
Служба наблюдения земли Европейского союза Copernicus сообщила, что прошлый месяц был третьим по величине за всю историю наблюдений в мире и что в западной части Средиземного моря установилась «исключительная» морская жара. Среднесуточная температура поверхности моря в июне была самой высокой за всю историю наблюдений в регионе и составила 27 градусов по Цельсию.
«Copernicus» также обнаружил значительное увеличение числа опасных «тропических ночей», когда температура в ночное время не опускается ниже 20 , и люди с трудом могут отдыхать. В прошлом месяце в некоторых районах Испании было 24 тропических ночи, что на 18 больше, чем в среднем за июнь.
Саманта Берджесс, заместитель директора службы по изменению климата Copernicus, заявила, что рекордные температуры в Средиземноморье сделали тепловой стресс, который испытывали большие районы Европы, намного более интенсивным: «В условиях глобального потепления тепловые волны, вероятно, станут более частыми и интенсивными и затронут большее число людей по всей Европе».
Анализ, проведенный некоммерческой исследовательской организацией Mercator Ocean, которая руководит морской службой Copernicus, показал, что почти две трети Средиземноморья пострадали от морских волн жары, которые были классифицированы как сильные или даже хуже, что является самым сильным за всю историю наблюдений.
Известно, что высокие температуры беспокоят рыб и приводят к гибели некоторых растений, которыми они питаются. В последние годы в Средиземном море неоднократно происходили случаи массовой гибели людей из-за усиления морской жары, отмечает Copernicus.
Карина фон Шукманн, научный сотрудник Mercator Ocean, предупреждает: «Один из аспектов, который вызывает беспокойство, — это повторяющийся тепловой стресс. Если тепловой стресс повторяется с течением времени, уязвимость этих конкретных экосистем возрастает».