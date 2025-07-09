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Экс-министра здравоохранения Иркутской области оставили в колонии

Чиновница просила заменить оставшийся срок лишения свободы на более мягкое наказание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Куйбышевский районный суд Иркутска 9 июля 2025 года отказал бывшему министру здравоохранения региона в просьбе смягчить наказание. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, женщина просила заменить оставшийся срок лишения свободы на более мягкое наказание, но суд оставил ее ходатайство без удовлетворения.

— В декабре 2022 года экс-министра признали виновной в мошенничестве и продаже фальсифицированных медицинских изделий. Суд приговорил ее к 6,8 годам колонии общего режима, а также обязал выплатить более 45 миллионов рублей ущерба вместе с сообщниками, — напомнили в пресс-службе ведомства.

К моменту подачи ходатайства осужденная отбыла уже больше половины срока. Однако суд посчитал, что основания для смягчения наказания отсутствуют. Это значит, что экс-министр продолжит отбывать срок в исправительной колонии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска организовать сеть мошеннический клиник.