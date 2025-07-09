Экс-министра здравоохранения Иркутской области оставили в колонии

— В декабре 2022 года экс-министра признали виновной в мошенничестве и продаже фальсифицированных медицинских изделий. Суд приговорил ее к 6,8 годам колонии общего режима, а также обязал выплатить более 45 миллионов рублей ущерба вместе с сообщниками, — напомнили в пресс-службе ведомства.