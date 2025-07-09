Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе

Спасателям потребовалось примерно 7 часов, чтобы снять тело погибшего со скалы.

Источник: Аргументы и факты

Турист погиб в Иркутской области, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл в 9 км от посёлка Большие Коты. 50-летний мужчина сорвался со скалистого мыса Скрипер.

«При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему», — отметило управление ведомства в своём Telegram-канале.

Для того чтобы достать снять его тело со скалы, специалистам потребовалось примерно 7 часов. После погибшего доставили на катере на базу, где передали полицейским.

Напомним, в начале июняв урочище Джилы-Су в Зольском районе Кабардино-Балкарии туристка из Челябинска погибла, сорвавшись с обрыва. Женщина 1963 года вышла в горы вместе с супругом и потеряла равновесие на смотровой площадке.