В Иркутской области турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе

Турист погиб в Иркутской области, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл в 9 км от посёлка Большие Коты. 50-летний мужчина сорвался со скалистого мыса Скрипер.
«При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему», — отметило управление ведомства в своём Telegram-канале.
Для того чтобы достать снять его тело со скалы, специалистам потребовалось примерно 7 часов. После погибшего доставили на катере на базу, где передали полицейским.
Напомним, в начале июняв урочище Джилы-Су в Зольском районе Кабардино-Балкарии туристка из Челябинска погибла, сорвавшись с обрыва. Женщина 1963 года вышла в горы вместе с супругом и потеряла равновесие на смотровой площадке.