Житель Иркутска создал сеть мошеннических клиник в четырёх регионах Сибири

В Алтайском крае вскрыли масштабную схему обмана пациентов, организованную жителем Иркутска. Он зарегистрировал в Новосибирске медицинский центр, который под прикрытием лицензии развернул преступную деятельность в четырех регионах. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Иркутский предприниматель создал разветвленную сеть, наняв медперсонал в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Бурятии. Под видом лечения зависимостей клиентам на дому вводили физраствор вместо дорогих препаратов. Стоимость одной процедуры достигала 100 тысяч рублей.
В рамках уголовного дела о мошенничестве задержаны восемь человек. Двоим организаторам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обысках изъято 300 тысяч рублей и медицинские препараты. По предварительным данным, жертвами схемы стали не менее десяти человек.