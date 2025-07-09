Житель Иркутска создал сеть мошеннических клиник в четырёх регионах Сибири

В рамках уголовного дела о мошенничестве задержаны восемь человек. Двоим организаторам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обысках изъято 300 тысяч рублей и медицинские препараты. По предварительным данным, жертвами схемы стали не менее десяти человек.